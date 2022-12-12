Трушков Владислав Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трушков Владислав Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.05.1950

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1950

Отец: Трушков Николай

Мать: Трушкова Фаина

Бракосочетание
20.03.1977

Жена: Трушкова Наталия Анатольевна

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
08.06.1977

Дочь: Красавина Марина Владиславовна

Мать ребёнка: Трушкова Наталия Анатольевна

Кропоткин, Кавказский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
05.02.1980

Сын: Трушков Олег Владиславович

Мать ребёнка: Трушкова Наталия Анатольевна

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