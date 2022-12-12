Трушков Владислав Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.05.1950
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1950
Отец: Трушков Николай
Мать: Трушкова Фаина
Бракосочетание
20.03.1977
Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
08.06.1977
Дочь: Красавина Марина Владиславовна
Мать ребёнка: Трушкова Наталия Анатольевна
Кропоткин, Кавказский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
05.02.1980
Сын: Трушков Олег Владиславович
Мать ребёнка: Трушкова Наталия Анатольевна