Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1786 г.р.

Дети

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр Романович

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Степан Петрович

Отец ребёнка: Петр Романович

Рождение ребёнка
1808

Сын: Родион Петрович

Отец ребёнка: Петр Романович

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Ефим Петрович

Отец ребёнка: Петр Романович

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Арина Петровна

Отец ребёнка: Петр Романович

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Александра Петровна

Отец ребёнка: Петр Романович

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Василий Петрович

Отец ребёнка: Петр Романович

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Андрей Петрович

Отец ребёнка: Петр Романович

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Смерть
После 1834

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