Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр Романович
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1804
Сын: Степан Петрович
Отец ребёнка: Петр Романович
Рождение ребёнка
1808
Сын: Родион Петрович
Отец ребёнка: Петр Романович
Рождение ребёнка
1811
Сын: Ефим Петрович
Отец ребёнка: Петр Романович
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Арина Петровна
Отец ребёнка: Петр Романович
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Александра Петровна
Отец ребёнка: Петр Романович
Рождение ребёнка
1824
Сын: Василий Петрович
Отец ребёнка: Петр Романович
Рождение ребёнка
1827
Сын: Андрей Петрович
Отец ребёнка: Петр Романович
Смерть
После 1834