Фомин Даниил Терентьевич
Место рождения
Дата рождения16.12.1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1851
Бракосочетание
20.01.1852
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Фомина Епистинья Лепестинья Даниловна
Мать ребёнка: Шевелева Фомина Федосья Гавриловна
Рождение ребёнка
1877
Сын: Фомин Александр Данилович
Мать ребёнка: Шевелева Фомина Федосья Гавриловна
Рождение ребёнка
1879
Мать ребёнка: Шевелева Фомина Федосья Гавриловна
Рождение ребёнка
28.09.1889
Мать ребёнка: Шевелева Фомина Федосья Гавриловна
Рождение ребёнка
10.02.1891
Мать ребёнка: Шевелева Фомина Федосья Гавриловна
Рождение ребёнка
04.08.1892
Дочь: Фомина Пелагея Даниловна
Мать ребёнка: Шевелева Фомина Федосья Гавриловна
Смерть
Неизвестно