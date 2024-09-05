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Фомин Даниил Терентьевич

Место рождения

Первые Салы, Вагайский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

16.12.1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1851

Отец: Фомин Терентий Матвеевич

Мать: Попова Фомина Мария Николаевна

Первые Салы, Вагайский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
20.01.1852

Жена: Шевелева Фомина Федосья Гавриловна

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Фомина Епистинья Лепестинья Даниловна

Мать ребёнка: Шевелева Фомина Федосья Гавриловна

Первые Салы, Вагайский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1877

Сын: Фомин Александр Данилович

Мать ребёнка: Шевелева Фомина Федосья Гавриловна

Первые Салы, Вагайский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1879

Сын: Фомин Игнатий Данилович

Мать ребёнка: Шевелева Фомина Федосья Гавриловна

Первые Салы, Вагайский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
28.09.1889

Сын: Фомин Михаил Данилович

Мать ребёнка: Шевелева Фомина Федосья Гавриловна

Первые Салы, Вагайский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
10.02.1891

Сын: Фомин Федор Данилович

Мать ребёнка: Шевелева Фомина Федосья Гавриловна

Первые Салы, Вагайский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
04.08.1892

Дочь: Фомина Пелагея Даниловна

Мать ребёнка: Шевелева Фомина Федосья Гавриловна

Первые Салы, Вагайский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно

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