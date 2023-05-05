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Заколюкин Матвей Васильевич

Место рождения

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Вычислено 1822

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1783 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1821 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1822

Отец: Заколюкин Василий Сергеев

Мать: не указана

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
04.12.1840

Жена: (Имбирева) Марфа Прохорова

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
15.01.1842

Дочь: (Заколюкина) Ксения Матвеева

Мать ребёнка: (Имбирева) Марфа Прохорова

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
15.05.1843

Дочь: (Санникова) Елена Матвеева

Мать ребёнка: (Имбирева) Марфа Прохорова

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика

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