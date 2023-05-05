Заколюкин Матвей Васильевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1822
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1822
Отец: Заколюкин Василий Сергеев
Мать: не указана
Бракосочетание
04.12.1840
Рождение ребёнка
15.01.1842
Дочь: (Заколюкина) Ксения Матвеева
Мать ребёнка: (Имбирева) Марфа Прохорова
Рождение ребёнка
15.05.1843
Дочь: (Санникова) Елена Матвеева
Мать ребёнка: (Имбирева) Марфа Прохорова