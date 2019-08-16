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Баранчикова Ирина Олеговна
Баранчикова Ирина Олеговна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
13.06.1968
Пол
Женский
Отец
Баранчиков Олег Степанович
1947 г.р.
Мать
Баранчикова (Гудкова) Валентина Ивановна
1946 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1968
Отец:
Баранчиков Олег Степанович
Мать:
Баранчикова Валентина Ивановна
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