Свистунов Александр Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.06.1960
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1960
Рождение ребёнка
11.01.1983
Сын: Свистунов Андрей Александрович
Мать ребёнка: Аверченко Ольга Викторовна
Рождение ребёнка
22.08.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Аверченко Ольга Викторовна
Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край