Свистунов Александр Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свистунов Александр Борисович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.06.1960

Пол

Мужской

Отец

1934 г.р.

Мать

1936 г.р.

Дети

1983 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1960

Отец: Свистунов Борис Михайлович

Мать: Смыслова Лидия Петровна

Рождение ребёнка
11.01.1983

Сын: Свистунов Андрей Александрович

Мать ребёнка: Аверченко Ольга Викторовна

Рождение ребёнка
22.08.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аверченко Ольга Викторовна

Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
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