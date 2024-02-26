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Иван Арсеньев (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1796

Дата смерти

01.05.1875 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1758 г.р.

Мать

Около 1758 г.р.

Жена

Около 1803 г.р.
Около 1797 г.р.

Дети

Около 1824 г.р.
Около 1834 г.р.

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796

Отец: Арсений Алексеев (Ич)

Мать: Анна Иванова (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: Авдотья Иванова (Вна)

Мать ребёнка: Ирина

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Петр Иванов (Ич)

Мать ребёнка: Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Михайлова (Вна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
01.05.1875 ст.
Причина смерти: старость
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