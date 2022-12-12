Евфимия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евфимия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1766 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.07.1802 ст.

Сын: Семен Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Петрович

Горка-Никольская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Фамилия или Елесин или Оботов
Рождение ребёнка
1803 ст.

Сын: Иван Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Петрович

Горка-Никольская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1811 ст.

Сын: Дмитрий Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Петрович

Горка-Никольская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Петрович

Смерть
Неизвестно
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