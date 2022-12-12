Евфимия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.07.1802 ст.
Сын: Семен Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Петрович
Фамилия или Елесин или Оботов
Рождение ребёнка
1803 ст.
Сын: Иван Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Петрович
Рождение ребёнка
1811 ст.
Сын: Дмитрий Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Петрович
Смерть
Неизвестно