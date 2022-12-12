Буевич (Шедько) Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБуевич (Шедько) Анна Андреевна

Буевич (Шедько) Анна Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

22.02.1983

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.01.1935

Дочь: Боброва Галина Станиславовна

Отец ребёнка: Буевич Станислав Иосифович

Дубовики, Андреевская волость, Полоцкий уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Буевич Владимир Станиславович

Отец ребёнка: Буевич Станислав Иосифович

Дубовики, Андреевская волость, Полоцкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буевич Станислав Иосифович

Смерть
22.02.1983
Никитиха, Шумилинский район, Витебская область
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