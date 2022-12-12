Буевич (Шедько) Анна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смерти22.02.1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.01.1935
Дочь: Боброва Галина Станиславовна
Отец ребёнка: Буевич Станислав Иосифович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Буевич Владимир Станиславович
Отец ребёнка: Буевич Станислав Иосифович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.02.1983
Никитиха, Шумилинский район, Витебская область