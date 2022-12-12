Загораев Иосиф Николаевич
Место рождения
Дата рождения30.03.1896 ст.
Дата смерти23.03.1974
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1896 ст.
Бракосочетание
03.02.1920
Черная Заводь, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
04.03.1935
Дочь: Тихонова Дорофея Иосифовна
Мать ребёнка: Загораева Мария Дмитриевна
д. Новоградская
Смерть
23.03.1974
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область