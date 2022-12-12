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Загораев Иосиф Николаевич

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Место рождения

Ульково, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

30.03.1896 ст.

Дата смерти

23.03.1974

Пол

Мужской

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1896 ст.

Отец: Загораев Николай Федорович

Мать: Загораева Надежда Яковлевна

Ульково, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
03.02.1920

Жена: Загораева Мария Дмитриевна

Черная Заводь, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
04.03.1935

Дочь: Тихонова Дорофея Иосифовна

Мать ребёнка: Загораева Мария Дмитриевна

д. Новоградская
Смерть
23.03.1974
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
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