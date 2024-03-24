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Волкова (Зайцева) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

1962

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Зайцева ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
06.11.1933

Сын: Волков Виктор Дмитриевич

Отец ребёнка: Волков Дмитрий

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Птухин Владимир Александрович

Отец ребёнка: Птухин Александр Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина Александровна

Отец ребёнка: Птухин Александр Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Александровна

Отец ребёнка: Птухин Александр Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волков Анатолий Дмитриевич

Отец ребёнка: Волков Дмитрий

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1962
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