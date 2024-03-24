Волкова (Зайцева) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смерти1962
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.11.1933
Отец ребёнка: Волков Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Птухин Владимир Александрович
Отец ребёнка: Птухин Александр Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина Александровна
Отец ребёнка: Птухин Александр Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Александровна
Отец ребёнка: Птухин Александр Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волков Анатолий Дмитриевич
Отец ребёнка: Волков Дмитрий
Смерть
1962