Запольских (Лубнина) Тамара Анатольевна
Место рожденияд. Частики, Зуевского р-на, Кировской обл.
Дата рождения08.09.1948
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
08.09.1948
д. Частики, Зуевского р-на, Кировской обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Запольских Михаил
Рождение ребёнка
26.06.1972
Дочь: Вотинова (Запольских) Лариса Михайловна
Отец ребёнка: Запольских Михаил
Рождение ребёнка
27.02.1978
Дочь: Бартова (Запольских) Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Запольских Михаил