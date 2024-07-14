Запольских (Лубнина) Тамара Анатольевна 08.09.1948 — найти родственников по фамилии на Familio
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Запольских (Лубнина) Тамара Анатольевна

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Место рождения

д. Частики, Зуевского р-на, Кировской обл.

Дата рождения

08.09.1948

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1948

Отец: Лубнин Анатолий Андреевич

Мать: Лубнина (Ивонина) Екатерина Георгиевна

д. Частики, Зуевского р-на, Кировской обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Запольских Михаил

Рождение ребёнка
26.06.1972

Дочь: Вотинова (Запольских) Лариса Михайловна

Отец ребёнка: Запольских Михаил

Рождение ребёнка
27.02.1978

Дочь: Бартова (Запольских) Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Запольских Михаил

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