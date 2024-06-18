Хасяня — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хасяня

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Люкманова Хамися

Отец ребёнка: Айнуллин Якуб

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Райся

Отец ребёнка: Айнуллин Якуб

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Айнуллин Ряшид

Отец ребёнка: Айнуллин Якуб

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Айнуллин Харис

Отец ребёнка: Айнуллин Якуб

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Айнуллин Якуб

Смерть
Неизвестно

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