Огородников Афонасий Леонтьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огородников Афонасий Леонтьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1642

Сын: Огородников Федор Афонисьевич

Мать ребёнка: Огородникова Овдотья Стефановна

Рождение ребёнка
1645

Сын: Огородников Петр Афонисьевич

Мать ребёнка: Огородникова Овдотья Стефановна

Рождение ребёнка
С 1646 по 1658

Сын: Огородников Михаил Афонисьевич

Мать ребёнка: Огородникова Овдотья Стефановна

Смерть
Неизвестно
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