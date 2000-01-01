Огородников Афонасий Леонтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1642
Сын: Огородников Федор Афонисьевич
Мать ребёнка: Огородникова Овдотья Стефановна
Рождение ребёнка
1645
Сын: Огородников Петр Афонисьевич
Мать ребёнка: Огородникова Овдотья Стефановна
Рождение ребёнка
С 1646 по 1658
Сын: Огородников Михаил Афонисьевич
Мать ребёнка: Огородникова Овдотья Стефановна
Смерть
Неизвестно