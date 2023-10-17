Климова (Прыткина) Галина Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.02.1945
Дата смерти17.10.2023
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1945
Отец: Прыткин Фёдор Денисович
Мать: (Прыткина) Александра
Рождение ребёнка
10.08.1965
Сын: Климов Лев Юрьевич
Отец ребёнка: Климов Юрий Алексеевич
Рождение ребёнка
13.11.1973
Сын: Климов Вячеслав Алексеевич
Отец ребёнка: Климов Юрий Алексеевич
Смерть
17.10.2023