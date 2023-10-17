Климова (Прыткина) Галина Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климова (Прыткина) Галина Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.02.1945

Дата смерти

17.10.2023

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1945

Отец: Прыткин Фёдор Денисович

Мать: (Прыткина) Александра

Рождение ребёнка
10.08.1965

Сын: Климов Лев Юрьевич

Отец ребёнка: Климов Юрий Алексеевич

Рождение ребёнка
13.11.1973

Сын: Климов Вячеслав Алексеевич

Отец ребёнка: Климов Юрий Алексеевич

Смерть
17.10.2023

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