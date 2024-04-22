Мягкоступов Николай Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1925
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
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ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Призыв на военную службу
20.06.1943
Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Подвиг
05.10.1944
Прямым попаданием из пушки разбил дом, где находился станковый пулемёт противника с расчётом, который был уничтожен
Военная награда
29.10.1944
Медаль "За Отвагу"
Подвиг
С 13.04.1945 по 16.04.1945
Калининград, город Калининград, Калининградская область
Западнее г. Кенигсберг, младший сержант Мягкоступов Н.Г., работая заряжающим миномёта, уничтожил огнём своего миномёта 1 пулемёт и до 25 немецких солдат и офицеров и огнём сопровождал свою пехоту
Смерть
Неизвестно