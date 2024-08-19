Blūmers (Zivtiņa Zivtiņš) Anna
Место рождения«Rebi», Krimulda Municipality, Latvia
Дата рождения17.10.1862
Дата смерти08.11.1959
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1898
Муж: Blūmers Augusts
Рождение ребёнка
30.09.1899
Дочь: (Blūmere) Lidija
Отец ребёнка: Blūmers Augusts
Рождение ребёнка
1901
Сын: Blūmers Otto
Отец ребёнка: Blūmers Augusts
Рождение ребёнка
07.10.1903
Сын: Blūmers Jānis
Отец ребёнка: Blūmers Augusts
Рождение ребёнка
03.07.1905
Дочь: (Blūmere Blūmers) Emīlija Elfrīde
Отец ребёнка: Blūmers Augusts
Смерть
08.11.1959
Похороны
08.11.1959