Blūmers (Zivtiņa Zivtiņš) Anna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиBlūmers (Zivtiņa Zivtiņš) Anna

Blūmers (Zivtiņa Zivtiņš) Anna

avatar

Место рождения

«Rebi», Krimulda Municipality, Latvia

Дата рождения

17.10.1862

Дата смерти

08.11.1959

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1869 г.р.

Дети

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1898

Муж: Blūmers Augusts

Рождение ребёнка
30.09.1899

Дочь: (Blūmere) Lidija

Отец ребёнка: Blūmers Augusts

Рождение ребёнка
1901

Сын: Blūmers Otto

Отец ребёнка: Blūmers Augusts

Рождение ребёнка
07.10.1903

Сын: Blūmers Jānis

Отец ребёнка: Blūmers Augusts

Рождение ребёнка
03.07.1905

Дочь: (Blūmere Blūmers) Emīlija Elfrīde

Отец ребёнка: Blūmers Augusts

Смерть
08.11.1959
Похороны
08.11.1959

Мы используем куки для улучшения работы сайта.