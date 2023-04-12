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Гончарик Лев Петрович

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Место рождения

село Большое Полесская область Белорусская ССР

Дата рождения

29.12.1926

Дата смерти

29.10.1994

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

село Большое Полесская область Белорусская ССР
Рождение ребёнка
05.08.1954

Сын: Гончарик Валерий Львович

Мать ребёнка: Гончарик Клавдия Исаковна

город Петропавловск, Казахская ССР
Рождение ребёнка
08.02.1956

Сын: Гончарик Александр Львович

Мать ребёнка: Гончарик Клавдия Исаковна

город Семипалатинск, Казахская ССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гончарик Клавдия Исаковна

Смерть
29.10.1994
город Семипалатинск, Казахская ССР
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