Гончарик Лев Петрович
Место рождениясело Большое Полесская область Белорусская ССР
Дата рождения29.12.1926
Дата смерти29.10.1994
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.08.1954
Мать ребёнка: Гончарик Клавдия Исаковна
город Петропавловск, Казахская ССР
Рождение ребёнка
08.02.1956
Сын: Гончарик Александр Львович
Мать ребёнка: Гончарик Клавдия Исаковна
город Семипалатинск, Казахская ССР
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.10.1994
город Семипалатинск, Казахская ССР