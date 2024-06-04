Смирнов Евтихей (Евтехейко) Степанов
Место рожденияпоч. Мишки Смирнова, Истобенская волость, Истобенский стан, Орловский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияПосле 1646
Дата смертиПосле 1678
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1646
Отец: Сын Смирного Степан (Степка) Михайлов
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
бобыль
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1666
Сын: Смирнов Семен (Сенка) Евтихиев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1671
Сын: Смирнов Федор (Фетка) Евтихиев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1673
Сын: Смирнов Василий (Васка) Евтихиев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1675
Сын: Смирнов Кирилл (Кирюшка) Евтихиев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1678
Сын: Смирнов Терентий (Терешка) Евтихиев
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1678