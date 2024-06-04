Смирнов Евтихей (Евтехейко) Степанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмирнов Евтихей (Евтехейко) Степанов

Смирнов Евтихей (Евтехейко) Степанов

Место рождения

поч. Мишки Смирнова, Истобенская волость, Истобенский стан, Орловский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

После 1646

Дата смерти

После 1678

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1646

Отец: Сын Смирного Степан (Степка) Михайлов

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
бобыль
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1666

Сын: Смирнов Семен (Сенка) Евтихиев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1671

Сын: Смирнов Федор (Фетка) Евтихиев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1673

Сын: Смирнов Василий (Васка) Евтихиев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1675

Сын: Смирнов Кирилл (Кирюшка) Евтихиев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1678

Сын: Смирнов Терентий (Терешка) Евтихиев

Мать ребёнка: не указана

Смерть
После 1678

Мы используем куки для улучшения работы сайта.