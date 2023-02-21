Гуляев Михаил Григорьевич
Место рожденияБарнаул, Алтайского края Россия
Дата рождения1911
Дата смерти28.03.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Барнаул, Алтайского края Россия
Образование
С 1930 по 1934
курсы комсостава запаса
Бракосочетание
1932
Жена: Гуляева Ирина Ивановна
Алтайский край г.Барнаул Россия
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Дмитриева Галина Михайловна
Мать ребёнка: Гуляева Ирина Ивановна
Алтайский край
Военная служба
02.01.1940
630сп 107 сд с.Павловское Алтайского края
приказом СибВО №075 от 02.01.назначен командиром взвода 630сп 107сд
Военная служба
30.07.1941
30.07.41г-ДПМ 103див.; 139 МСБ ; 31.07.41г-с г.Калуга ЭГ 1879, с 9 августа 1941г ЭГ 3143 г. Березники Молотковской обл.
сквозное огнестрельное ранение правой половины грудной клетки
Военная служба
04.09.1941
отдел кадров УРВО
приказом УРВО № 0391 от 30.9.41г командиром стрелковой роты 1247сп.377сд.
Образование
Неизвестно
г.Барнаул
7 классов
Смерть
28.03.1942
Трегубово , Новгородская, Советский Союз
Причина смерти: погиб в бою
Похороны
Неизвестно
с.Трегубово Чудовского рацона Новгородской обл