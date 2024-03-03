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Клопов Лаврентий Федотович

Место рождения

Тележиха, Солонешенский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Клопов Федот

Мать: Клопова Анастасия

Тележиха, Солонешенский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клопова (Рыжкова) Олимпиада (Лампея) Савватеевна

Рождение ребёнка
1928

Дочь: (Клопова) Татьяна

Мать ребёнка: Клопова (Рыжкова) Олимпиада (Лампея) Савватеевна

Рождение ребёнка
16.12.1932

Сын: Клопов Александр Лавреньтьевич

Мать ребёнка: Клопова (Рыжкова) Олимпиада (Лампея) Савватеевна

Тележиха, Солонешенский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1935

Дочь: Сипкина (Клопова) Мария

Мать ребёнка: Клопова (Рыжкова) Олимпиада (Лампея) Савватеевна

Смерть
Неизвестно

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