Клопов Лаврентий Федотович
Место рождения
Дата рождения1911
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Клопов Федот
Мать: Клопова Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1928
Дочь: (Клопова) Татьяна
Мать ребёнка: Клопова (Рыжкова) Олимпиада (Лампея) Савватеевна
Рождение ребёнка
16.12.1932
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Сипкина (Клопова) Мария
Мать ребёнка: Клопова (Рыжкова) Олимпиада (Лампея) Савватеевна
Смерть
Неизвестно