Ботясова (Мусихина) Евгения Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ботясова (Мусихина) Евгения Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.07.1983

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1983

Отец: Мусихин Владимир Леонидович

Мать: Мусихина Мельникова Наталья Дмитриевна

Рождение ребёнка
15.09.2004

Сын: Ботясов Максим Алексеевич

Отец ребёнка: Ботясов Алексей Евгеньевич

Рождение ребёнка
20.06.2009

Сын: Ботясов Роман Алексеевич

Отец ребёнка: Ботясов Алексей Евгеньевич

Рождение ребёнка
30.10.2019

Дочь: Ботясова Полина Алексеевна

Отец ребёнка: Ботясов Алексей Евгеньевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ботясов Алексей Евгеньевич

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