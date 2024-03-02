Ботясова (Мусихина) Евгения Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.07.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1983
Рождение ребёнка
15.09.2004
Сын: Ботясов Максим Алексеевич
Отец ребёнка: Ботясов Алексей Евгеньевич
Рождение ребёнка
20.06.2009
Отец ребёнка: Ботясов Алексей Евгеньевич
Рождение ребёнка
30.10.2019
Дочь: Ботясова Полина Алексеевна
Отец ребёнка: Ботясов Алексей Евгеньевич
Бракосочетание
Неизвестно