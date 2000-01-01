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Садовникова Клавдия
Садовникова Клавдия
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
1974
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Садовникова (Зубкова) Агриппина
1888 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать:
Садовникова Агриппина
Смерть
1974
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