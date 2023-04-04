(Танхилевич) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Танхилевич) Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

1962

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1907 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Танхилевич Марк

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мильман Гдалий

Рождение ребёнка
23.01.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мильман Гдалий

Воркута, Воркута, Республика Коми
Смерть
1962
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Причина смерти: Самоубийство

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