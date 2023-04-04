(Танхилевич) Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смерти1962
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Танхилевич Марк
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мильман Гдалий
Рождение ребёнка
23.01.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мильман Гдалий
Воркута, Воркута, Республика Коми
Смерть
1962
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Причина смерти: Самоубийство