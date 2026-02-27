Шаховской Николай Дмитриевич 23.06.1899 — найти родственников по фамилии на Familio

Шаховской Николай Дмитриевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 23.06.1899, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умер 1919, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Мать
Шаховская (Оленина) Мария Дмитриевна08.09.1878 г.р.
Отец
Шаховской Дмитрий Николаевич30.09.1871 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1899

Отец: Шаховской Дмитрий Николаевич

Мать: Шаховская (Оленина) Мария Дмитриевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Смерть
1919
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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