Шаховской Николай Дмитриевич
мужской, родился 23.06.1899, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умер 1919, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
МатьШаховская (Оленина) Мария Дмитриевна08.09.1878 г.р.
ОтецШаховской Дмитрий Николаевич30.09.1871 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1899
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1919
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург