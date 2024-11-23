Косякина (Уткина) Мария Михайловна
женский, родилась 1932, Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
умерла Неизвестно, Липецк, город Липецк, Липецкая область
ОтецУткин Михаил Григорьевич08.11.1909 ст. г.р.
МатьУткина (Ларина) Марфа Степановна28.06.1909 ст. г.р.
Супруги
Косякин Пётр ИвановичОколо 1932 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1932
Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Косякин Пётр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.05.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Косякин Пётр Иванович
Скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно