Косякина (Уткина) Мария Михайловна 1932 — найти родственников по фамилии на Familio
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Косякина (Уткина) Мария Михайловна

Автор
ИС
Свирин И.

женский, родилась 1932, Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

умерла Неизвестно, Липецк, город Липецк, Липецкая область

Отец
Уткин Михаил Григорьевич08.11.1909 ст. г.р.
Мать
Уткина (Ларина) Марфа Степановна28.06.1909 ст. г.р.
Супруги
Косякин Пётр ИвановичОколо 1932 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: Уткин Михаил Григорьевич

Мать: Уткина (Ларина) Марфа Степановна

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Косякин Пётр Иванович

Липецк, город Липецк, Липецкая область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Косякин Пётр Иванович

Рождение ребёнка
14.05.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Косякин Пётр Иванович

Липецк, город Липецк, Липецкая область
Скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно
Липецк, город Липецк, Липецкая область

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