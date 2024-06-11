Васюхичев Дмитрий Кириллович
Место рождениядеревня Бабаево, Вологодская область
Дата рождения08.09.1899
Дата смерти07.03.1974
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1899
Отец: Васюхичев Кирилл
Мать: Васюхичева Прасковья
деревня Бабаево, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.09.1924
Сын: Васюхичев Юрий Дмитриевич
Мать ребёнка: Васюхичева (Брункова) Вера Ивановна
Рождение ребёнка
31.08.1934
Дочь: Васюхичева Инна Дмитриевна
Мать ребёнка: Васюхичева (Брункова) Вера Ивановна
Смерть
07.03.1974
Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область