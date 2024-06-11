Васюхичев Дмитрий Кириллович 08.09.1899 — найти родственников по фамилии на Familio
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Васюхичев Дмитрий Кириллович

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Место рождения

деревня Бабаево, Вологодская область

Дата рождения

08.09.1899

Дата смерти

07.03.1974

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1899

Отец: Васюхичев Кирилл

Мать: Васюхичева Прасковья

деревня Бабаево, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васюхичева (Брункова) Вера Ивановна

Рождение ребёнка
14.09.1924

Сын: Васюхичев Юрий Дмитриевич

Мать ребёнка: Васюхичева (Брункова) Вера Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
31.08.1934

Дочь: Васюхичева Инна Дмитриевна

Мать ребёнка: Васюхичева (Брункова) Вера Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
07.03.1974
Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область

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