Федосеева (Борзунова) Евдокия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосеева (Борзунова) Евдокия Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1892 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.01.1917

Муж: Федосеев Александр Иванович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Церковь Преображения Господня за Московской заставой
Рождение ребёнка
30.10.1917

Сын: Федосеев Михаил Александрович

Отец ребёнка: Федосеев Александр Иванович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Церковь Преображения Господня за Московской заставой
Смерть
Неизвестно
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