Федосеева (Борзунова) Евдокия Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
22.01.1917
Церковь Преображения Господня за Московской заставой
Рождение ребёнка
30.10.1917
Сын: Федосеев Михаил Александрович
Отец ребёнка: Федосеев Александр Иванович
Церковь Преображения Господня за Московской заставой
Смерть
Неизвестно