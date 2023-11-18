Жгун Акулина Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.05.1892 ст.
Дочь: Жгун Пелагея Андреевна
Отец ребёнка: Жгун Андрей Павлович
Рождение ребёнка
13.12.1896 ст.
Отец ребёнка: Жгун Андрей Павлович
Рождение ребёнка
03.09.1900 ст.
Дочь: Жгун Елизавета Андреевна
Отец ребёнка: Жгун Андрей Павлович
Рождение ребёнка
04.02.1903 ст.
Дочь: Жгун Мария Андреевна
Отец ребёнка: Жгун Андрей Павлович
Рождение ребёнка
17.01.1912 ст.
Дочь: Жгун Мария Андреевна
Отец ребёнка: Жгун Андрей Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Жгун Андрей Павлович
Смерть
Неизвестно