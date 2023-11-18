Жгун Акулина Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жгун Акулина Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.05.1892 ст.

Дочь: Жгун Пелагея Андреевна

Отец ребёнка: Жгун Андрей Павлович

Козодои, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.12.1896 ст.

Сын: Жгун Степан Андреевич

Отец ребёнка: Жгун Андрей Павлович

Козодои, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
03.09.1900 ст.

Дочь: Жгун Елизавета Андреевна

Отец ребёнка: Жгун Андрей Павлович

Козодои, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
04.02.1903 ст.

Дочь: Жгун Мария Андреевна

Отец ребёнка: Жгун Андрей Павлович

Козодои, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
17.01.1912 ст.

Дочь: Жгун Мария Андреевна

Отец ребёнка: Жгун Андрей Павлович

Козодои, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жгун Андрей Павлович

Смерть
Неизвестно
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