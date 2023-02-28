Harali Юган Абрамов
Место рождения
Дата рождения1784
Дата смерти12.09.1859
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: Harali Abram (Абрам Антиев)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1815
Сын: Harali Johann (Юган Юганов)
Мать ребёнка: Harali Марья (Magdalena Thomas)
Рождение ребёнка
1819
Сын: Harali Anders (Андрус Юганов)
Мать ребёнка: Harali Марья (Magdalena Thomas)
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Anna
Мать ребёнка: Harali Марья (Magdalena Thomas)
Рождение ребёнка
1824
Сын: Harali Samuil (Самуил Юганов)
Мать ребёнка: Harali Марья (Magdalena Thomas)
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Eva T
Мать ребёнка: Harali Марья (Magdalena Thomas)
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Catharina
Мать ребёнка: Harali Марья (Magdalena Thomas)
Рождение ребёнка
07.07.1833
Дочь: Juliana
Мать ребёнка: Harali Марья (Magdalena Thomas)
Смерть
12.09.1859
Похороны
Неизвестно
Губаницы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область