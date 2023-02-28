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Harali Юган Абрамов

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Место рождения

Гомонтово, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

1784

Дата смерти

12.09.1859

Пол

Мужской

Отец

1741 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Harali Abram (Абрам Антиев)

Мать: не указана

Гомонтово, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Harali Johann (Юган Юганов)

Мать ребёнка: Harali Марья (Magdalena Thomas)

Гомонтово, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Harali Anders (Андрус Юганов)

Мать ребёнка: Harali Марья (Magdalena Thomas)

Гомонтово, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Anna

Мать ребёнка: Harali Марья (Magdalena Thomas)

Гомонтово, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Harali Samuil (Самуил Юганов)

Мать ребёнка: Harali Марья (Magdalena Thomas)

Гомонтово, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Eva T

Мать ребёнка: Harali Марья (Magdalena Thomas)

Гомонтово, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Catharina

Мать ребёнка: Harali Марья (Magdalena Thomas)

Гомонтово, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
07.07.1833

Дочь: Juliana

Мать ребёнка: Harali Марья (Magdalena Thomas)

Гомонтово, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
12.09.1859
Гомонтово, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Похороны
Неизвестно
Губаницы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
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