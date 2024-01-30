Воронцов Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронцов Виктор

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Место рождения

село Федосиха, Коченевский район, Новосибирская область, Россия

Дата рождения

01.07.1935

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1935

Отец: Воронцов Петр

Мать: Воронцова Елена

село Федосиха, Коченевский район, Новосибирская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воронцова Валентина

Смерть
Неизвестно
Новокузнецк, Кемеровская область
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