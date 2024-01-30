Воронцов Виктор
Место рождениясело Федосиха, Коченевский район, Новосибирская область, Россия
Дата рождения01.07.1935
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1935
Отец: Воронцов Петр
Мать: Воронцова Елена
село Федосиха, Коченевский район, Новосибирская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Воронцова Валентина
Смерть
Неизвестно
Новокузнецк, Кемеровская область