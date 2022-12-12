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(Рукавицына) Марина Николаевна

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Место рождения

Пермь, Пермский, Пермский край

Дата рождения

17.10.1987

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1987

Отец: Рукавицын Николай Кирьянович

Мать: Рукавицына Раиса Андреевна

Пермь, Пермский, Пермский край
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