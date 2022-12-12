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(Рукавицына) Марина Николаевна
(Рукавицына) Марина Николаевна
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Место рождения
Пермь
, Пермский, Пермский край
Дата рождения
17.10.1987
Пол
Женский
Отец
Рукавицын Николай Кирьянович
1956 г.р.
Мать
Рукавицына (Хозяшева-Челпанова) Раиса Андреевна
1952 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1987
Отец:
Рукавицын Николай Кирьянович
Мать:
Рукавицына Раиса Андреевна
Пермь
, Пермский, Пермский край
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