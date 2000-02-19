Собчак Анатолий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Собчак Анатолий Александрович

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Место рождения

Чита, город Чита, Забайкальский край

Дата рождения

10.08.1937

Дата смерти

19.02.2000

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Чита, город Чита, Забайкальский край
Место жительства
С 1937
Чита, город Чита, Забайкальский край
Место жительства
С 1956
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1962
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
По 1962
Ставропольский край
Место жительства
С 1997 по 1999
г. Париж, Франция
Смерть
19.02.2000
Светлогорск, Светлогорский, Калининградская область
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