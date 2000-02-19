Собчак Анатолий Александрович
Место рождения
Дата рождения10.08.1937
Дата смерти19.02.2000
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1937
Место жительства
С 1956
Место жительства
С 1962
Место жительства
По 1962
Ставропольский край
Место жительства
С 1997 по 1999
г. Париж, Франция
Смерть
19.02.2000
Светлогорск, Светлогорский, Калининградская область