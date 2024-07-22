Емельянов Захар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Емельянов Захар

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1863

Дочь: Боровина (Емельянова) Параскева Захаровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1892 ст.

Дочь: Емельянова Серафима Захаровна

Мать ребёнка: не указана

Нижнеозёрное, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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