Емельянов Захар
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1863
Дочь: Боровина (Емельянова) Параскева Захаровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1892 ст.
Дочь: Емельянова Серафима Захаровна
Мать ребёнка: не указана
Нижнеозёрное, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно