Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1900 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Николай

Мать: Дарья Романовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сын

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виктор

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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