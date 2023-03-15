Мария Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Николай
Мать: Дарья Романовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сын
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виктор
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно