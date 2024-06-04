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Солодянкин Иван Петров

Место рождения

дер. Малые Мокрецы, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1712

Дата смерти

1755

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1712

Отец: Солодянкин Петр (Петрушка) Иванов

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1737

Сын: Солодянкин Епих Иванов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1740

Дочь: Микулина (Солодянкина) Наталья Иванова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1742

Сын: Солодянкин Михей Иванов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1743

Сын: Солодянкин Тимофей Иванов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1748

Дочь: (Солодянкина) Марфа Иванова

Мать ребёнка: не указана

Желны, Куменский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1755

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