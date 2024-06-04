Солодянкин Иван Петров
Место рождениядер. Малые Мокрецы, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1712
Дата смерти1755
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1712
Отец: Солодянкин Петр (Петрушка) Иванов
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1737
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1740
Дочь: Микулина (Солодянкина) Наталья Иванова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1742
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1743
Сын: Солодянкин Тимофей Иванов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1748
Дочь: (Солодянкина) Марфа Иванова
Мать ребёнка: не указана
Желны, Куменский муниципальный район, Кировская область