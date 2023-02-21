Лобачев Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобачев Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Лобачева Ирина Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лобачева Анна Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Мытищи, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лобачева Пелагея Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Талдом, Талдомский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лобачева Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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