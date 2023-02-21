Лобачев Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Лобачева Ирина Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лобачева Анна Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Мытищи, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лобачева Пелагея Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Талдом, Талдомский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лобачева Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно