Коншина Афанасия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1771 ст.
Сын: Коншинъ Александръ Михайлович
Отец ребёнка: Коншинъ Михайло Михайловъ
Рождение ребёнка
1772 ст.
Дочь: Коншина Марья Михайлова
Отец ребёнка: Коншинъ Михайло Михайловъ
Рождение ребёнка
1773 ст.
Сын: Коншинъ Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Коншинъ Михайло Михайловъ
Рождение ребёнка
1785 ст.
Сын: Коншинъ Афанасий Михайлович
Отец ребёнка: Коншинъ Михайло Михайловъ
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно