Коншина Афанасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коншина Афанасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1771 ст.

Сын: Коншинъ Александръ Михайлович

Отец ребёнка: Коншинъ Михайло Михайловъ

Рождение ребёнка
1772 ст.

Дочь: Коншина Марья Михайлова

Отец ребёнка: Коншинъ Михайло Михайловъ

Рождение ребёнка
1773 ст.

Сын: Коншинъ Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Коншинъ Михайло Михайловъ

Рождение ребёнка
1785 ст.

Сын: Коншинъ Афанасий Михайлович

Отец ребёнка: Коншинъ Михайло Михайловъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коншинъ Михайло Михайловъ

Смерть
Неизвестно
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