Попов Кузьма
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.10.1924
Дочь: Кузнецова Мария Кузьминична
Мать ребёнка: Попова Аксинья Трофимовна
Алтайский край,Тальменский район,Елевка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зубкова Евдокия Кузьминична
Мать ребёнка: Попова Аксинья Трофимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно