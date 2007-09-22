Попов Кузьма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Кузьма

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.10.1924

Дочь: Кузнецова Мария Кузьминична

Мать ребёнка: Попова Аксинья Трофимовна

Алтайский край,Тальменский район,Елевка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зубкова Евдокия Кузьминична

Мать ребёнка: Попова Аксинья Трофимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Аксинья Трофимовна

Смерть
Неизвестно
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