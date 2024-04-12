Пискунова (Ревякина) Екатерина Козьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пискунова (Ревякина) Екатерина Козьмина

Место рождения

Паньшино, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

11.11.1884

Пол

Женский

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1884

Отец: Ревякин Кузьма Павлович

Мать: Ревякина Ксения Алексеевна

Паньшино, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.10.1901

Дочь: Пискунова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Пискунов Василий

Рождение ребёнка
20.02.1910

Дочь: Пискунова Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Пискунов Василий

Рождение ребёнка
20.10.1914

Дочь: Пискунова Либо Пискунева Елизавета Васильева (Васильевна)

Отец ребёнка: Пискунов Василий

Паньшино, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пискунова Антонина Васильевна

Отец ребёнка: Пискунов Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пискунов Василий

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