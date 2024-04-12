Пискунова (Ревякина) Екатерина Козьмина
Место рождения
Дата рождения11.11.1884
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1884
Рождение ребёнка
28.10.1901
Дочь: Пискунова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Пискунов Василий
Рождение ребёнка
20.02.1910
Дочь: Пискунова Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Пискунов Василий
Рождение ребёнка
20.10.1914
Дочь: Пискунова Либо Пискунева Елизавета Васильева (Васильевна)
Отец ребёнка: Пискунов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пискунова Антонина Васильевна
Отец ребёнка: Пискунов Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пискунов Василий