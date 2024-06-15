Семёнов Владимир Григорьевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Семёнов Владимир Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
1986 г.р.

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семёнова Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
20.04.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Семёнова Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
25.09.1986

Дочь: Семёнова Александра Владимировна

Мать ребёнка: Семёнова Надежда Николаевна

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