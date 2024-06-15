Семёнов Владимир Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.04.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Семёнова Надежда Николаевна
Рождение ребёнка
25.09.1986
Дочь: Семёнова Александра Владимировна
Мать ребёнка: Семёнова Надежда Николаевна