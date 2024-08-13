Власова (Гончарова) Евдокия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1855
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855
Отец: Гончаров Андрей Автономович
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1874
Рождение ребёнка
1876
Отец ребёнка: Власов Сергей Леонович
Рождение ребёнка
1880
Дочь: (Власова) Дарья Сергеевна
Отец ребёнка: Власов Сергей Леонович