Власова (Гончарова) Евдокия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власова (Гончарова) Евдокия Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1855

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855

Отец: Гончаров Андрей Автономович

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1874

Муж: Власов Сергей Леонович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1876

Сын: Власов Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Власов Сергей Леонович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1880

Дочь: (Власова) Дарья Сергеевна

Отец ребёнка: Власов Сергей Леонович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

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