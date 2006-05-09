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Козьменко Яков

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Место рождения

Александровка, Павловский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1925

Дата смерти

09.05.2006

Пол

Мужской

Отец

1895 г.р.

Мать

1897 г.р.

Дети

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Добавил:

ЭС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Козьменко Михаил

Мать: Козьменко Елена

Александровка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Работа или профессия
С 1940
Липецк, город Липецк, Липецкая область
слесарь-лекальщик | Металлургический завод
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Образование
Неизвестно
Липецк, город Липецк, Липецкая область
Школа фабрично-заводского обучения | слесарь
Смерть
09.05.2006
Копейск, Копейский, Челябинская область
Причина смерти: Сердечный приступ
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