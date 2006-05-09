Козьменко Яков
Место рождения
Дата рождения1925
Дата смерти09.05.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: Козьменко Михаил
Мать: Козьменко Елена
Работа или профессия
С 1940
слесарь-лекальщик | Металлургический завод
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
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Образование
Неизвестно
Школа фабрично-заводского обучения | слесарь
Смерть
09.05.2006
Копейск, Копейский, Челябинская область
Причина смерти: Сердечный приступ