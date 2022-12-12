Шаховской Александр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаховской Александр Александрович

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Место рождения

Беззаботы, Глинковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

05.05.1777

Дата смерти

03.02.1846

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Беззаботы, Глинковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
С 1802 по 1803
Париж, Франция
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
03.02.1846
Москва, город федерального значения Москва
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