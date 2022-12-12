Шаховской Александр Александрович
Место рождения
Дата рождения05.05.1777
Дата смерти03.02.1846
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1802 по 1803
Париж, Франция
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
03.02.1846