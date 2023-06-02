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Плотникова Татьяна Стефановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.10.1840 ст.

Сын: Плотников Александр Андреевич

Отец ребёнка: Плотников Андрей Иванович

Гагарин, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
МК: ГАСО Ф.48 оп.1 д.1747 1 часть, запись 55М отец: Плотников Андрей Иванович, гжатский третьей гильдии купецкий сын мать: Плотникова Татьяна Стефановна, законная жена
Рождение ребёнка
25.12.1841 ст.

Сын: Плотников Иоанн Андреевич

Отец ребёнка: Плотников Андрей Иванович

Гагарин, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
МК: ГАСО Ф.48 оп.1 д.1807 1 часть, запись 69М отец: Плотников Андрей Иванович, гжатский купецкий сын мать: Плотникова Татьяна Стефановна, законная жена
Рождение ребёнка
01.04.1843 ст.

Сын: Плотников Василий Андреевич

Отец ребёнка: Плотников Андрей Иванович

Гагарин, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
МК: ГАСО Ф.48 оп.1 д.1936 1 часть, запись 20М отец: Плотников Андрей Иванович, гжатский купец мать: Плотникова Татьяна Стефановна, законная жена
Рождение ребёнка
11.06.1844 ст.

Сын: Плотников Петр Андреевич

Отец ребёнка: Плотников Андрей Иванович

Гагарин, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
МК: ГАСО Ф.48 оп.1 д.1986, 1 часть, запись 36М отец: Плотников Андрей Иванович, гжатский третьей гильдии купец мать: Плотникова Татьяна Стефановна, законная жена
Смерть
Неизвестно
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