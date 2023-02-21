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Кочанов Михаил Иванович

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Место рождения

Тобольская губерния (1876)

Дата рождения

Между 1855 и 1860

Дата смерти

17.10.1927

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1855 и 1860

Отец: Кочанов ? Кондратьев

Мать: не указана

Тобольская губерния (1876)
Рождение ребёнка
13.12.1878

Дочь: Краюшкина Лукерья Михайловна

Мать ребёнка: Мария Сазоновна

Новокраюшкино, Первомайский муниципальный район, Алтайский край
Работа или профессия
Неизвестно
солдат; в запасе армии рядовой; мещанин, торговец
Смерть
17.10.1927
Новокраюшкино, Первомайский муниципальный район, Алтайский край
Причина смерти: паралич
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