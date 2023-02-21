Кочанов Михаил Иванович
Место рожденияТобольская губерния (1876)
Дата рожденияМежду 1855 и 1860
Дата смерти17.10.1927
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Между 1855 и 1860
Отец: Кочанов ? Кондратьев
Мать: не указана
Тобольская губерния (1876)
Рождение ребёнка
13.12.1878
Дочь: Краюшкина Лукерья Михайловна
Мать ребёнка: Мария Сазоновна
Работа или профессия
Неизвестно
солдат; в запасе армии рядовой; мещанин, торговец
Смерть
17.10.1927
Причина смерти: паралич