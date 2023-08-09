(Ефимова) Зоя Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ефимов Александр
Рождение ребёнка
1952
Дочь: Никитина Валентина Александровна
Отец ребёнка: Александр
Рождение ребёнка
1953
Дочь: Любимова Наталья Александровна
Отец ребёнка: Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Александр
Смерть
Неизвестно