(Ефимова) Зоя Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ефимова) Зоя Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ефимов Александр

Мать: Ефимова Степанида Борисовна

Рождение ребёнка
1952

Дочь: Никитина Валентина Александровна

Отец ребёнка: Александр

Рождение ребёнка
1953

Дочь: Любимова Наталья Александровна

Отец ребёнка: Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Владимир Александрович

Отец ребёнка: Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Александр

Смерть
Неизвестно
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