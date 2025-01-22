Ряховская ? Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Ряховская ?

Автор
СР
Ряховский С.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Супруги
Ряховский Григорий Иванович1845 г.р.
Дети
Валуева (Ряховская) Ксения1863 г.р.
Ряховский Сергей1866 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ряховский Григорий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сячинова (Ряховская) Мария???

Отец ребёнка: Ряховский Григорий Иванович

Рождение ребёнка
1863

Дочь: Валуева (Ряховская) Ксения

Отец ребёнка: Ряховский Григорий Иванович

Рождение ребёнка
1866

Сын: Ряховский Сергей

Отец ребёнка: Ряховский Григорий Иванович

Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Смерть
Неизвестно

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