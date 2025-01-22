Ряховская ?
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Супруги
Ряховский Григорий Иванович1845 г.р.
Дети
Валуева (Ряховская) Ксения1863 г.р.
Ряховский Сергей1866 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сячинова (Ряховская) Мария???
Отец ребёнка: Ряховский Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Валуева (Ряховская) Ксения
Отец ребёнка: Ряховский Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1866
Сын: Ряховский Сергей
Отец ребёнка: Ряховский Григорий Иванович
Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно