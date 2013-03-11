Салей Василий Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.06.1956
Дата смерти11.03.2013
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лебедева Нина Петровна
Рождение ребёнка
23.01.1989
Сын: Лебедев Александр Васильевич
Мать ребёнка: Лебедева Нина Петровна
Россошь, Россошанский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
11.03.2013