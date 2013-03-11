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Салей Василий Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.06.1956

Дата смерти

11.03.2013

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1961 г.р.

Дети

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лебедева Нина Петровна

Рождение ребёнка
23.01.1989

Сын: Лебедев Александр Васильевич

Мать ребёнка: Лебедева Нина Петровна

Россошь, Россошанский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
11.03.2013

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