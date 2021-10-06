Федченко Сергей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедченко Сергей Иванович

Федченко Сергей Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.03.1950

Дата смерти

06.10.2021

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1950

Отец: Федченко Иван Васильевич

Мать: Федченко Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
05.06.1977

Сын: Федченко Василий Сергеевич

Мать ребёнка: Федченко Ирина Макаровна

Рождение ребёнка
08.04.1981

Сын: Федченко Сергей Сергеевич

Мать ребёнка: Федченко Ирина Макаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федченко Ирина Макаровна

Смерть
06.10.2021
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close