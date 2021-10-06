Федченко Сергей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.03.1950
Дата смерти06.10.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1950
Отец: Федченко Иван Васильевич
Мать: Федченко Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
05.06.1977
Сын: Федченко Василий Сергеевич
Мать ребёнка: Федченко Ирина Макаровна
Рождение ребёнка
08.04.1981
Сын: Федченко Сергей Сергеевич
Мать ребёнка: Федченко Ирина Макаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федченко Ирина Макаровна
Смерть
06.10.2021